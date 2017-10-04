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Mersin'de eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 15:28

MERSİN (AA) - Mersin'de "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen eski HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla geçen yıl aralık ayında hakkında gözaltı kararı verilen ve geçtiğimiz günlerde teslim olan Türk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Türk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türk, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, belediye başkan vekilliği görevine önce Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, sonrasında da Kaymakam Muhittin Pamuk getirilmişti.

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