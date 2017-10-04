"Selem ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" çalıştayı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Tarımsal Üretime Yönelik Faizsiz Bir Finansman Yöntemi: Selem ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" konulu çalıştay düzenlendi.

SAÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, faizsiz bir finansman olarak "selem" uygulamasının tarihi, dünya uygulamaları, fıkhi açıdan değerlendirilmesi ve Türkiye'ye yönelik alternatif model önerileri ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversitede bazı bölümlerde başlattıkları sosyal alanlarda çalışma sürecini devam ettirdiklerini söyledi.

İSEFAM'ın iddialı bir merkez olduğunu ve merkezi geliştirmeye çalıştıklarını belirten Elmas, "Bu merkezlere mekan ve eleman konusunda desteklerimizi veriyoruz. Buradan çıkan sonuçlar, uygulayıcılara yol gösterici olabilir. Bu toplantıların daha sık ve iş birliği içinde yapılması lazım. Bu konudaki ortak çalışmaların devamını diliyoruz. Bizden bu konularda ne istenirse sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah buralardan ülkemiz için iyi sonuçlar çıkar." dedi.

İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak bu tür çalıştaylar düzenlediklerini dile getirdi.

Çalıştayda alanında uzman akademisyenlerin bir araya geldiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Çalıştayda, teorik, pratik, güncel ve tarihi bütün tecrübelerin ortaya döküldüğü ve tecrübelerin paylaşıldığı bir ortam oluşturduk. Bu çalıştayda 'selem' konusunu ele aldık. Selem; tarım ürünleri için kullanılan bir finans kaynağı. Günümüzde çok uygulanmıyor. 'Daha uygulanabilir hale gelebilir mi?' diye çalışıyoruz. Faizsiz finans alanında daha aktif finans sağlanabilir mi? Bunu araştıracağız. 'Selem'in kullanılabilirlik alanlarını ortaya koyacağız. Türkiye önemli bir finans merkezi olmak istiyor. Faizsiz finans alanında önemli bir noktaya gelmek istiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere bizler üniversiteler olarak bu tür bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. 'Selem' ürününün çok önemli bir ürün olacağını düşünüyoruz. Klasik alandaki uygulamaların ötesinde daha yeni formlarda uygulanabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada bilim adamlarının önerilerini, sektördeki temsilcilerin tekliflerini paylaşıp yeni bir model geliştirmeye çalışıyoruz."

Programa, akademisyenler, kamu kurum ve katılım bankaları temsilcileri katıldı.