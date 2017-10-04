ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Selem ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" çalıştayı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 15:31

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Tarımsal Üretime Yönelik Faizsiz Bir Finansman Yöntemi: Selem ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" konulu çalıştay düzenlendi.

SAÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, faizsiz bir finansman olarak "selem" uygulamasının tarihi, dünya uygulamaları, fıkhi açıdan değerlendirilmesi ve Türkiye'ye yönelik alternatif model önerileri ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversitede bazı bölümlerde başlattıkları sosyal alanlarda çalışma sürecini devam ettirdiklerini söyledi.

İSEFAM'ın iddialı bir merkez olduğunu ve merkezi geliştirmeye çalıştıklarını belirten Elmas, "Bu merkezlere mekan ve eleman konusunda desteklerimizi veriyoruz. Buradan çıkan sonuçlar, uygulayıcılara yol gösterici olabilir. Bu toplantıların daha sık ve iş birliği içinde yapılması lazım. Bu konudaki ortak çalışmaların devamını diliyoruz. Bizden bu konularda ne istenirse sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah buralardan ülkemiz için iyi sonuçlar çıkar." dedi.

İSEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak bu tür çalıştaylar düzenlediklerini dile getirdi.

Çalıştayda alanında uzman akademisyenlerin bir araya geldiğini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Çalıştayda, teorik, pratik, güncel ve tarihi bütün tecrübelerin ortaya döküldüğü ve tecrübelerin paylaşıldığı bir ortam oluşturduk. Bu çalıştayda 'selem' konusunu ele aldık. Selem; tarım ürünleri için kullanılan bir finans kaynağı. Günümüzde çok uygulanmıyor. 'Daha uygulanabilir hale gelebilir mi?' diye çalışıyoruz. Faizsiz finans alanında daha aktif finans sağlanabilir mi? Bunu araştıracağız. 'Selem'in kullanılabilirlik alanlarını ortaya koyacağız. Türkiye önemli bir finans merkezi olmak istiyor. Faizsiz finans alanında önemli bir noktaya gelmek istiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere bizler üniversiteler olarak bu tür bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. 'Selem' ürününün çok önemli bir ürün olacağını düşünüyoruz. Klasik alandaki uygulamaların ötesinde daha yeni formlarda uygulanabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada bilim adamlarının önerilerini, sektördeki temsilcilerin tekliflerini paylaşıp yeni bir model geliştirmeye çalışıyoruz."

Programa, akademisyenler, kamu kurum ve katılım bankaları temsilcileri katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
&quot;Öldü&quot; denilen DEAŞ yöneticisi Ankara'da yakalandı
YEREL

"ÖLDÜ" DENİLEN DEAŞ YÖNETİCİSİ ANKARA'DA YAKALANDI
Karasu sahilindeki izinsiz yapılar yıkıldı
YEREL

KARASU SAHİLİNDEKİ İZİNSİZ YAPILAR YIKILDI
Lösemiye dikkati çekmek için pedal çeviriyor
YEREL

LÖSEMİYE DİKKATİ ÇEKMEK İÇİN PEDAL ÇEVİRİYOR

Sakarya'da okul önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, ameliyat geçirdi
YEREL

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TOÇOĞLU, AMELİYAT GEÇİRDİ

Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI