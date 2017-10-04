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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 15:43

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan eski kamu çalışanına 9 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski kamu çalışanı Samet Karabulut ve avukatı katıldı.

Karabulut, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, örgütün üst düzey görevlilerinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Karabulut'un 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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