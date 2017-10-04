Maliyeti düşürmek için çeltiği asfaltta kurutuyorlar

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EDİRNE (AA) - Türkiye'nin "çeltik ambarı" olarak anılan Edirne'de bazı üreticiler, daha tasarruflu olduğu gerekçesiyle çeltiği tali yollardaki asfaltta kurutmayı tercih ediyor.



Üreticilerden bazıları, hasadın ardından çeltiği makinede kurutmayı seçerken, bazıları da maliyetleri azaltmak amacıyla çeltiği asfalta sererek kurumaya bırakıyor.



Edirneli çeltik üreticisi Sebahattin Dalkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadını yaptığı yaklaşık 3 ton çeltiği asfalt yolda kuruttuğunu söyledi.



- "Güneş altında kurutma ekonomik oluyor"

Güneş altında çeltik kurutmanın ekonomik olduğunu ifade eden Dalkıran, "Bu yöntemi hem ekonomik olduğu için hem de malımızın az olduğundan dolayı tercih ediyoruz. 5 tonun altındaki ürünü genelde makinede kurutmuyorlar. Tabii makinede kurutunca bir maliyeti de var. Çeltik kurutma makinesinde saatli ücret alınıyor. Ürünün nem oranına göre 2 saatte de kuruyabiliyor, 3 saatte de. Ortalama 1 saat için 100 lira ücret alınıyor. Güneşin altında bu bedavaya oluyor. Bunun da zahmeti var. Saat başı çeltiği karıştırıyoruz. Bunu yapmazsak verimli şekilde kurumaz ve ürün para etmez." diye konuştu.

Çeltik kurutmanın zahmetli bir iş olduğunu belirten üretici Ömer Yağcı da "Ürünümü serdim. 4 günde kurumasını bekliyorum. İyi bir şekilde kuruması ve ürünün zarar görmemesi için sürekli karıştırıyoruz. Bu şekilde ekonomik oluyor." ifadelerini kullandı.