"Kestane kebap" fiyatıyla el yakıyor

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SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde hasadı tamamlanarak pazara indirilen sezonun ilk ürünleri, pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda kilogramı 70 liradan satışa çıkarıldı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce başlayan kestane hasadının devam ettiğini söyledi.

Kozalağından ayrılan sezonun ilk kestanelerinin pazarlarda yerini almaya başladığını vurgulayan Koca, Erfelek kestanesinin kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengiyle diğerlerinden ayrıldığını belirtti.

Bu yıl rekoltede yarıdan fazla düşüş olmasının fiyatları yükselttiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Burada üretici kazanırken, tüketici ise biraz pahalı kestane yemek durumunda kalacak. Sezonun ilk ürünleri pişirildikten sonra tezgahlarda kilogramı 70 liraya satılıyor. Geçen yıl 40-50 lira seviyesindeydi. Bu yıl kestane az olduğu için fiyatlar çok yüksek. Sezonunun devamında da çok düşeceğini tahmin etmiyoruz."

- "Vatandaş gram gram alıyor"

Kurduğu tezgahta "kestane kebap" satan Candan Tosun ise fiyatın yüksekliği nedeniyle satışlarının az olduğunu belirterek, "Vatandaş soruyor ama fiyatı öğrenince zaman zaman almaktan vazgeçiyor. Alan da çok az miktarlarda, gramla alıyor. 5 liralık, 10 liralık alan sayısı çok fazla." dedi.







