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Tokat merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

04 Ekim 2017 Çarşamba, 16:00

TOKAT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Tokat il yapılanmasına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tokat merkezli 10 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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