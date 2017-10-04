"Suikast timi" sanıklarına verilen cezalar Marmarislileri sevindirdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin ikisi firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davadan çıkan karar, Marmaris ilçesinde yaşayanları memnun etti.

Özellikle çatışmaların yaşandığı ve iki polisin şehit edildiği sokakta evi ve iş yeri bulunan vatandaşlar, mahkemenin verdiği cezaları sevinçle karşıladıklarını, verilen cezaların örnek olacağını dile getirdi.

İki polisin şehit verildiği sokakta iş yeri bulunan Yakup Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris halkı olarak 15 Temmuz gecesi iki şehit verdiklerini, cezaların çok haklı bir karar olduğunu söyledi.

Öncel, mahkemenin en iyi şekilde ceza verdiğini belirterek, "Marmaris halkının bu ceza ile içleri bir nebze de olsun soğumuştur diye düşünüyorum." dedi.

Çatışmaların yaşandığı sokakta evi bulunan Mustafa Koca da 15 Temmuz gecesini birebir yaşanlardan birisi olduğunu, o gece yaşananların birkaç kelimeyle aktarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Koca, çok acı ve zor bir gece yaşadıklarını dile getirerek, "Bazı komşuların 'bankamatikten gidip para çekelim' dedi. Ben bunlara itibar etmedim. Bu geceyi yaşatanların yanına kar olmayacağına o gece inandım. Hak ettikleri cezayı buldular. En azından insanların gönülleri ferahladı. Bir daha yaşanmaması için ibret olsun diye bu cezayı bekliyorduk. Bu tür kalkışmalara bu ceza ders olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

- "Marmaris halkı cezaları sevinçle karşıladı"

Marmaris'te yaşayan turizmci ve iş adamı Nadir Koyunbakan ise 15 Temmuz gecesi Marmarislilerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde toplandıklarını hatırlattı.

Çok kötü bir gece yaşansa da halkın kazandığını kaydeden Koyunbakan, "Sabahtan beri yargı kararını bekliyordu halkımız. FETÖ hainlerinin nasıl bir ceza yiyeceklerini sabırlsızlıkla bekliyorduk. Bugün haber geldi, adalet yerini buldu, en iyi şekilde ceza aldılar. Allah bir daha böyle geceler yaşatmasın. Marmaris halkı cezaları sevinçle karşıladı. Sabahtan beri bekledikleri ceza haberine kavuştular." ifadelerini kullandı.