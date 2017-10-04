Havalimanında 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapılan aramada 15 kilo 371 gram esrar ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İstanbul aktarmalı Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen yolcuların bagajları, gümrük muhafaza memurları tarafından X-Ray'den geçirildi.

Yolculardan Güney Afrika uyruklu S.E.N'ye ait valizde yoğunluk farkı tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği Niki getirilerek valizler aratıldı. Niki'nin şüphelinin valizine tepki vermesi üzerine yolcu ve bagajları detaylı aranmak üzere muhafaza memurları tarafından uygun bir odaya alındı.

Açılan valizde, vakumlanmış halde içinde yeşil maddeler olan paketler bulundu. Paketlerden usulüne uygun olarak alınan numune, uyuşturucu test kitinde analiz edildiğinde esrar pozitif uyarısı alındı.

Olayla ilgili bilgilendirilen Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimata istinaden yapılan sayımda, 15 vakumlanmış paket içerisinde 15 kilo 371 gram esrar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan S.E.N, adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



