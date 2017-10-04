ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,17 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,10
|1,25
|1,17
|HTS
|Et büyükbaş
|KG
|31,80
|31,80
|31,80
|ESKS
|Et büyükbaş
|KG
|26,62
|46,30
|38,78
|HMS
|Et küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|İnek Sütü
|KG
|1,30
|1,30
|1,30
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|17,00
|22,00
|18,23
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış