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Erzurum Ticaret Borsası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 16:28

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,17 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG1,101,251,17HTS
Et büyükbaşKG31,8031,8031,80ESKS
Et büyükbaşKG26,6246,3038,78HMS
Et küçükbaşKG28,0028,0028,00ESKS
İnek SütüKG1,30 1,30 1,30 HMS
Kaşar PeynirKG17,0022,0018,23HTS

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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