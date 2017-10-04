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AĞRI (AA) - Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan Tendürek Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Bölge genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağmurlu hava, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek Dağı Geçi'nde kar yağışına dönüştü.

Geçidin yüksek kesimleri Somkaya ve Gülizar köyü rampalarında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşüyor.

Ağrı-Van karayolunun Tendürek Dağı Geçidi mevkisi, bir süredir güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Karayolları ekipleri, karayolunun köylere ulaşım sağlanan açık kısımlarında, sis ve gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Tendürek Dağı çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının ekimin başında etkili olmasının şaşkınlığını yaşadı.

Somkaya köyü sakinlerinden Husref Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaz ve sonbahar mevsimlerinin kurak geçtiğine işaret etti.

Yıldız, "Aylardır köyümüze yağmur yağmadı. Sıcaklar nedeniyle meralarımızda yangınlar çıktı. Hayvanlarımızı otlatamadık. Çok şükür yağışlar başladı. Kar veya yağmur fark etmez, ikisi de Allah'ın lütfudur. Köyümüze inşallah yağışlarla bereket gelecek." dedi.



