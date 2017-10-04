GÜNCELLEME - Yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

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ADANA (AA) - Adana'da girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan üç şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.



Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerine giren üç hırsız, para kasasını çaldı.

İş yerinin güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar, görüntü kayıtlarını yok etmek için bilgisayarı da çalmak istedi. İş yerinde bulunan bir bilgisayar kasası ve monitörü de alıp kaçtı.

Sabah işe geldiğinde hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların güvenlik kamerası kayıtlarının olduğu bilgisayar kasasını almadığı fark edilince kayıtlar incelemeye alındı.

Kayıtlardan eşkali tespit edilen şüphelilerin Mehmet U. (33), kardeşi Musa U. (28) ile Serdar D. (24) ve R.T. (17) olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Mehmet U, kardeşi Musa U. ile Serdar D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli iki kardeş tutuklandı, Serdar D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı R.T'nin ise arandığı öğrenildi.