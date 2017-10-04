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MUĞLA (AA) - Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi sırasında şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, "Oğlum biliyorum cennette. Onunla da zaten buluşacağız. İnşallah bir daha böyle bir şey ülkenin başına gelmesin. Adalet tecelli etti." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından, duruşma salonu önünde şehit polislerden Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker gazetecilere açıklama yaptı.

Adaletin tecelli ettiğini söyleyen Eker, bir daha bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Eker, "İnşallah bir daha devletime, milletime böyle bir zeval gelmesin. Allah hayatta kalan polislere güç kuvvet versin. Bu hainler içimizde halen daha çok var. Onları da toplayabilirsek bu ülkede onları barındırmasak, beslemezsek mutluluğumuz bu olacak." diye konuştu.

Oğlunun hakkının verildiğini belirten Eker, şunları söyledi:

"Oğlum biliyorum cennette. Onunla da zaten buluşacağız. İnşallah bir daha böyle bir şey ülkenin başına gelmesin. Adalet tecelli etti. Hakimimiz çok güzel idare etti. Kanun maddelerini hep yerinde sayarak onların cezalarını verdi. Bunlar milletimin vergileriyle beslenmesinler. O hainlerin toprağımda yeri yok, mezarları yok. Onlar benim toprağıma gömülmesin."

Eker, bu suçu işleyen kişilerin ve yandaşlarının ülkeden atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.