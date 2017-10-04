Midyat'ta terör örgütü PKK'nın katlettiği 26 kişi anıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesi Kayalıpınar Mahallesi'nde 24 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 26 kişi, törenle anıldı.

Kaymakam Hüseyin Tekin, Kayalıpınar Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, 24 yıl önce katledilenleri anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Tekin, "Bu ülkede Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ezidi, Alevi, Sünni bir bütünüz, biriz, beraberiz." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Tekin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da ülkemizi parçalamaya çalışan farklı örgütlere nasıl direneceğimizi gösterdik. Bu millet tankların önüne yattı, vatan, toprak, namus ve bayrak için. Milletimize kastetmek isteyen bir terörist kalana kadar davamız devam edecek. Vatanın, bayrağın, milletin davasını güdüyoruz. Hiçbir şekilde bu vatana kasteden kişilerden, örgütlerden korkumuz yok. Bundan 24 yıl önce 26 şehit verdik. Bugün de olsa hepimiz bu göreve seve seve hazırız."

Saldırıda babasını kaybeden Hasret Aktekin, olay tarihinde henüz 2 yaşında olduğunu belirterek, "Babamı kaybetmenin üzüntüsünü yıllarca yaşadım. 2 yaşındaki bir çocuk için bu öyle bir acı ki haykırsak da ağlasak da ağıt yaksak da tarif edemeyiz." diye konuştu.

Abdullah Ağırman, saldırıda iki amcasını, amcalarının 5 torununu ve yengesini kaybettiğini anlattı.

O zaman ilkokula gittiğini ancak saldırıyı hatırladığını ifade eden Ağırman, o günden bu yana yaşadıkları acının dinmediğini kaydetti.

Devletin desteğini yanlarında hissettiklerini dile getiren Ağırman, "Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik ve vaiz İdris Yıldırım tarafından dualar okundu, hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edildi, törene katılanlara yemek verildi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.