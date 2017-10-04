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BURSA (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ilk 2 çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir performans sergilemesi, üçüncü çeyrekte de aynı ivmenin devam edeceğinin işaretlerini almamız, iş dünyasında moral ve motivasyon yaratmaktadır." dedi.

TÜRKONFED ve Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) iş birliğiyle Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan ve 81 ilin rekabetçilik gücünün ele alındığı "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun Bursa tanıtım toplantısı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

Kadooğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TÜRKONFED olarak verimlilik artışı yoluyla Türkiye'nin "orta gelir" tuzağından kurtulmasını sağlayacak ekonomik ivmenin yakalanmasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını ifade eden Kadooğlu, "Ülkelerin rekabetçiliği artık kentlerin marka gücünden geçiyor. Kentler marka güçleriyle yeni bir kalkınma modelini harekete geçiriyor. 2030 yılında küreselleşmenin yerini kentleşmenin alacağı artık bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu gerçeğin farkına varmak, bugünden rekabetçilik, inovasyon ve yüksek teknolojili üretim için gerekli reformları acilen hayata geçirmek gerekiyor." diye konuştu.

Kadooğlu, Dünya Ekonomik Forumu Global Rekabet Endeksi'ne göre, Türkiye'nin 138 ülke arasında 55'nci sırada yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, iş gücü piyasası verimliliğinde 126'ncı, inovasyon ve eğitimde ise 70'li sıralarda yer alıyor. Global İnovasyon Endeksi'nde ise 127 ülke arasında 43'üncü sırada bulunuyoruz. Her iki endekste de Singapur ilk üçte yer alıyor. Yeni dünyada, bilginin yaratılması kadar onun nasıl kullanıldığı ve değere dönüştürüldüğü öne çıkıyor. Yüksek eğitime katılımda dünyada 8'inci sırada yer alan ülkemiz bilgi bazlı istihdamda 72'nci basamakta yer alıyor. Bilgiye ulaşmada sıkıntı yaşamazken, o bilgiyi değere dönüştürmede ciddi sorunlarımız olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle Singapur'un kişi başına yüksek teknoloji ihracatı 26 bin dolar iken, ülkemizde bu rakam sadece 27 dolarda kalıyor."

- "Büyümede, KOBİ-finansman modelinin etkisi büyük"



Dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasında girebilmek ve katma değeri yüksek üretim yapabilmek için nitelikli insan yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde gelen veriler, pozitif bir dönemin başladığını gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ilk 2 çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir performans sergilemesi, üçüncü çeyrekte de aynı ivmenin devam edeceğinin işaretlerini almamız, iş dünyasında moral ve motivasyon yaratmaktadır. Büyümede, Kredi Garanti Fonu (KGF) yoluyla gerçekleşen KOBİ-finansman modelinin büyük etkisi olduğu görülüyor. Son veriler, KOBİ'lere özel politikalar üretildiğinde, ekonomide hızlı bir geri dönüş sağlanabileceğini gösteriyor. Şimdi odaklanmamız gereken ana alan, büyümenin kalitesi ve devamlılığıdır. Bunun yolu da katma değeri yüksek bir üretim modeliyle dijitalleşmenin, yönetişimden üretim süreçlerine kadar etkin bir şekilde uygulanmasından geçmektedir."

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler de yeni yapılan yol ve köprüler sayesinde İstanbul'la kolaylaşan ulaşım ve şehirdeki inşaat yoğunluğunun, Bursa'nın yakın zamanda 5-6 milyon nüfusa ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek, "Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi" raporunun Bursa özelinde ortaya çıkan verilerini katılımcılarla paylaştı.