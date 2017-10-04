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KARABÜK (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları, Karabük'te yapılacak.

Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir, düzenlediği basın toplantısında, yarışların 14-15 Ekim'de Karabük Üniversitesi Yerleşkesi'nde özel hazırlanan parkurlarda yapılacağını kaydetti.

Türkiye'nin her bölgesinden yarışlara katılım olacağını belirten Demir, "14 Ekim Cumartesi günü orman etabı, saat 13.00'te start alacak. 10 kapı ve 3 etaptan oluşan yarışın her etabı, 11,8 kilometre. Yarışlar, 15 Ekim Pazar günü ise 20 kapılı 4 etapta gerçekleşecek. Seyirci etaplarının olacağı pazar günkü yarışlarda araçlar, doğal ve yapay, bol iniş çıkışlı engellerden geçerek yarışları tamamlaya çalışacak. Buradaki etapların ise her biri 9 kilometre olacak. Hafta sonu yapılacak yarışlara halkımızın da katılımını bekliyoruz." diye konuştu.

Demir, yarışlara katkı verenlere de teşekkür etti.