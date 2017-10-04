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Manisaspor'a Mehmet Enes Sığırcı'dan kötü haber

04 Ekim 2017 Çarşamba, 17:11

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Mehmet Enes Sığırcı'nın 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, TFF 1. Lig’in 7. haftasındaki Eskişehirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen 24 yaşındaki oyuncunun MR'nın çekildiği, futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Birkaç gün içinde ameliyat edilecek Mehmet Enes'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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