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Uçuruma yuvarlanan kamyondaki üç kişiyi ağaç kurtardı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 17:23
Uçuruma yuvarlanan kamyondaki üç kişiyi ağaç kurtardı

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyondaki üç kişiyi ağaçların engellemesi kurtardı.

Ebubekir Ertuğrul (27) idaresindeki 73 AH 994 plakalı kömür yüklü kamyon, Yanılmaz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmaya başladı.

Şans eseri kamyon, uçurmadaki ağaçlara çarparak durdu.

Olayda yaralanan sürücü Ertuğrul ile Bilal (19) ve Hüseyin Nas (23), olay yerine gelen UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Eruh Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

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