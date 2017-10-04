Tekirdağ'da gözaltına alınan telefon dolandırıcıları

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırmak isteyerken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan O.Y, M.T. ve Ü.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, O.Y. ve Ü.Y'nin tutuklanmasına karar verirken, M.T. denetim kapsamında serbest bırakıldı.

Zanlılar, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları A.Y. ile "Senin TC kimlik numaranla bir kuyumcudan altın alınmış, derhal bize getirmen gerekiyor" diyerek ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'ndeki bir ara sokakta buluşmak üzere sözleşmişti.

A.Y'nin ihbarı üzerine buluşma yerinin çevresinde önlem alan polis, üç zanlıyı suçüstü yakalamıştı.