ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'teki FETÖ davası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 17:27

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullaçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans ayağına yönelik soruşturmada Mehmet Galip Hasırcı ile oğlu Mehmet İlker Hasırcı'nın yargılanmasına başlandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Mehmet Galip Hasırcı ile tutuksuz sanık Mehmet İlker Hasırcı ve avukatları katıldı.

Söz alan Mehmet İlker Hasırcı, örgütle 2002 yılında Gaziantep Girişimci İş Adamları Derneği (GAPGİAD) aracılığı ile tanıştığını ifade ederek, FETÖ'nün o zamanlar terör örgütü olduğu bilmediğini iş adamı olması vesilesiyle derneğe üye olduğunu anlattı.

Daha sonra Hür Sanayici İş Adamları Derneğinin (HÜRSİAD) kurulduğunu ve bu derneğe 2012-2015 yıllarıda başkanlık yaptığını ifade eden Hasırcı, birçok kuruma yardım ettiklerini, 2014 yılında örgüte bağış yaptıklarını ancak 2015 yılında yardım yapmadıklarını ve örgütten tamamen koptuklarını ifade etti.

Hasırcı, Gaziantep'in en fazla vergi veren iş adamı olduğunu belirterek, "Öğrencilere, garibanlara yardım edilecek diye kandırıldık. Yardımlarımızın ülkemize bomba olarak döneceğini bilemezdik. Kim bilerek ve isteyerek yardım ettiyse Allah belasını versin." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Galip Hasırcı da 1990 yılların sonunda örgütle tanıştığını, 2002 yılında Pensilvanya'ya gittiğini, örgütün o zamanlar güzel yüzünü gösterdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Silahlı terör örügtü FEETÖ/PDY'yi ayakta tutmak için yardım yapmadık. FETÖ/PDY ile iltisaklı olmayan birçok kuruluşa da yardımda bulunduk, örneklerini verebilirim. Biz FETÖ/PDY ile zengin olmadık, zaten büyüktük. Banka kredisiyle büyüdük. 15 Temmuz darbe girişimine katılan herkesi lanetliyorum. Ben 70 yaşında tansiyon ve şeker hastasıyım 15 aydır tutukluyum. Suçsuzum."

Cumhuriyet savcısı tutuklu sanığın savcılıkta ve mahkemedeki samimi beyanı nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesini ve yaşını dikkate alarak, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın cezevinde kaldığı süre, yaşı,sağlık durumu ve savunmalarını dikkate alarak "ev hapsi"yle tahliyesine, sanık Mehmet İlker Hasırcı hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

İLGİLİ HABERLER
Suriyeli iş adamlarına iş kurma prosedürleri eğitimi
YEREL

SURİYELİ İŞ ADAMLARINA İŞ KURMA PROSEDÜRLERİ EĞİTİMİ
Dünya Hayvanları Koruma Günü
YEREL

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
&quot;En yaygın sorun kadına şiddet çıktı&quot;
YEREL

"EN YAYGIN SORUN KADINA ŞİDDET ÇIKTI"
Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI

Konukoğlu en iyi iş adamları listesinde
YEREL

KONUKOĞLU EN İYİ İŞ ADAMLARI LİSTESİNDE

Gazişehir Gaziantep, Erkan Sözeri ile anlaştı
YEREL

GAZİŞEHİR GAZİANTEP, ERKAN SÖZERİ İLE ANLAŞTI
Gaziantep'te silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL

GAZİANTEP'TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Hırsızlık şüphelisi &quot;suç makinesi&quot; çıktı
YEREL

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ "SUÇ MAKİNESİ" ÇIKTI
Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Eşini çocuğunun önünde bıçaklayan kişi yakalandı
YEREL

EŞİNİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE BIÇAKLAYAN KİŞİ YAKALANDI
Gaziantep'te ilkokul öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN ÇANTASINDA KURUSIKI TABANCA BULUNDU
Hüseyin Kalpar'dan Gazişehir Gaziantep'e veda
YEREL

HÜSEYİN KALPAR'DAN GAZİŞEHİR GAZİANTEP'E VEDA
Türkiye 3. Turizm Şurası
YEREL

TÜRKİYE 3. TURİZM ŞURASI
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 11 YARALI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI