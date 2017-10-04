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Deniz Kanosu Türkiye Şampiyonası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 17:34

BURSA (AA) - Türkiye Kano Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 2017 yılı Deniz Kanosu Türkiye Şampiyonası, 7-8 Ekim'de İznik'te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü koordinasyonu ve İznik Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen şampiyona, 7-8 Ekim'de İznik'te yapılacak.

İznik Gölü kıyısında bulunan İznik İzzet Peşte Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi'ndeki şampiyonada 1000 metre kadın, 1000 metre erkek, 1000 metre mix, 500 metre kadın, 500 metre erkek ve 500 metre mix kategorilerinde 107 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Şampiyona 7 Ekim Cumartesi günü saat 08.30'da eleme yarışlarıyla başlayacak ve pazar günü yapılacak finallerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

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