Rize'deki "usulsüz dinleme" davası

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RİZE (AA) - Rize'de "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan dönemin istihbarat şube müdürü Mehmet Şevki Meşe, Mehmet Söyler, İbrahim Tohumcu, Ali Burnaz ve Veli Akçay ile sanık avukatları katıldı.

Tutuklu Mehmet Ali Gavacık, Mehmet Doğan, Türker Ünüvar, İsmail Alper Gulabioğlu, Bilal Emre ve Sinan Karabaş ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile dahil oldu.

Mahkeme Başkanı Özkan Tavuz, tespitlerin yapılmasının ardından tüm sanıklara, savunmalarına ekleyecekleri bir şey olup olmadığını sordu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Mehmet Söyler, "Polislik görevimden 2011 yılında kendi isteğimle emekli oldum. O dönemde benim ablamın eşi olan Hanefi Avcı da tutuklanmıştı. İçinde görev yaptığım emniyet teşkilatında bana karşı bir cephe alındı. Bu nedenle başıma bir iş gelir diye korktum ve kendi isteğimle o yıl emekli oldum." dedi.

Söyler, 2015 yılında hakkında bir memur raporu tutulduğunu ifade ederek, "Bu raporda önleyici dinlemeyle ilgili birtakım iddialar yer aldı. Benim dinlemelerle bir ilgim yok. Çünkü ben sahada ve istihbaratta çalışan birisiydim. Ülkenin dört bir tarafında zorlu şartlarda terör örgütüyle mücadele amacıyla görev yaptım. Şimdi ise örgüt üyeliğinden yargılanıyorum. Suç işlemedim." diye konuştu.

Dönemin istihbarat şube müdürü sanık Mehmet Şevki Meşe ise örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek, davanın 15 Temmuz öncesi başladığını, 15 Temmuz sonrasında farklı bir yöne çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Diğer sanıklar da geçmiş savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ancak dava hakkında "yetkisizlik" kararı verilerek Rize'ye gönderilmişti.



