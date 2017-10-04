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Kocaeli'de FETÖ/PDY davası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 17:59

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen, eski "Kimse Yok Mu Derneği" Kocaeli Şube Başkanı tutuklu Mevlüt Topçu, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu Mevlüt Topçu ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Topçu, esas hakkındaki savunmasında, kendisinin emlak ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunduğunu hatırlatarak, işi gereği gün içinde sürekli telefon görüşmesi yaptığını ve tanımadığı birçok kişiyle konuşmak durumunda olduğunu söyledi.

Telefonda görüştükleri kişiler arasında örgüt mensubu kişilerin de olabileceğini fakat kendisinin bunu bilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Topçu, beraatini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Topçu'yu 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın örgütün mütevelli heyetinde yer aldığı, KHK ile kapatılan KASİAD'ın üyesi ve Kimse Yok Mu Derneği'nde yönetici olduğu, Bank Asya'da yüklü miktarda işlem gerçekleştirdiği, soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişilerle örgütsel faaliyet içerikli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia ediliyordu.

İddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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