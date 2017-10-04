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Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi

04 Ekim 2017 Çarşamba, 18:04
Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi

TRABZON (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) organize ettiği "Fair Play Üniversiteler Kervanı" projesinin ikinci dönem etkinlikleri kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) "Dünya Fair Play Karikatür Sergisi" açılacak ve "Fair Play Üniversiteler Kervanı" konulu panel düzenlenecek.

KTÜ Mahmut Goloğlu Oditoryumunda yarın gerçekleştirilecek etkinlikler öncesi kente gelen Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve beraberindeki heyet, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz'ü ziyaret etti.

Arıpınar, projeye destekleri dolayısıyla Öksüz'e Fair Play anı şilti ve hizmet madalyası takdim etti.

TMOK'un, "Fair Play Üniversiteler Kervanı" projesinin dünyada bilinir hale geldiğini belirten Arıpınar, projenin Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) ile Avrupa Fair Play Konseyi (EFPM) tarafından ödüllendirildiğini anımsattı.

Arıpınar, "iyiye, doğruya, güzele" sloganı ile fair play kavramını ve ruhunu ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında paneller organize edildiğini dile getirdi.

Panellerin amacının fair play'in geleceğin spor insanlarına benimsetilmesi olduğuna dikkati çeken Arıpınar, 4 yıl önce başlayan proje kapsamında 37 üniversitenin ziyaret edildiğini sözlerine ekledi.


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