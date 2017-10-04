FETÖ'nün gizli toplantısı için eşini komşuya yollamış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanmasına yönelik 7'si tutuklu 23 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen ilk duruşmaya, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu 7'si tutuklu 22 sanık ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan eski öğretmen Seval Taşcan, telefonundaki ByLock programını eşi Hüsnü Taşçan'ın kendisinden habersiz yüklediğini savundu.

FETÖ'nün Denizli'deki finans kaynaklarına yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ancak firari konumdaki eşinin Denizli'de birçok gezi ve organizasyon gerçekleştirdiğini anlatan Taşcan, "Bu programlara katılan herkes cemaat gezisi olduğunu biliyordu. Gezilerde cemaat okulları da ziyaret ediliyordu. Kimse de bu durumdan rahatsız değildi." diye konuştu.

- "Boşanmayla tehdit etti"

Eşinin Bank Asyaya 2014 yılında para yatırmak için arabasını sattığını ifade eden Seval Taşcan, "Beni boşanmayla tehdit etti, baskıyla Ziraat Bankasındaki hesabımdan parayı çekerek Bank Asya'ya yatırmak zorunda kaldım." dedi.

Sanık Taşcan, eşinin örgüt içindeki arkadaşlarıyla evlerinde gizli toplantılar yaptığını da kaydederek, "Eve geldiklerinde telefonları kapatıp odanın dışına bırakıyorlardı. Eşim beni de evden uzaklaştırıyor, komşuya gidebileceğimi söylüyordu." diye konuştu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün sağlık yapılanması içerisinde yer alan çoğunluğu hemşire ve öğretmenlerden oluşan 1'i firari 23 sanık hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılmıştı.