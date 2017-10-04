Kastamonu'daki cinayet

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, sığınmaevinde kalan eşini tabancayla öldüren koca ve zanlının babası ile kadının erkek kardeşi adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da sığınmaevinde yaşayan eşi Naime K'yi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Engin K. (36) ve babası ile olay sırasında zanlıya ateş eden mağdurun kardeşi Emin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.

- Olay

Kastamonu'da 6 aydır kadın sığınmaevinde kalan Naime K. (36), dün ailesiyle görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gitmişti. Naime K'ye dönüşte kadın sığınmaevine ait araca bineceği sırada eşi Engin K. (36) tabancayla ateş etmişt. Bu esnada Naime K'nin yanında bulunan kardeşi Emin K. da tabancayla Engin K'ye ateş etmişti.

Ağır yaralanan Naime K. kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, Emin K. ile Engin K. gözaltına alınmıştı.

Engin K'nin silahından çıkan kurşunların ayağına isabet ettiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yapan Dürdane Çetinkaya'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



