Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yasa dışı bahis oynatılan yerlere düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Birecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yerlere yönelik eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise yasa dışı bahiste kullanılan bilgisayar hard diski, bahis kuponları ve 2 bin 216 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.