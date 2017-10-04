Schmitz Cargobull'un Türkiye'deki ilk fabrikası açıldı

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SAKARYA (AA) - Treyler üreticisi Schmitz Cargobull'un Türkiye'deki ilk fabrikası Sakarya'da açıldı.

Erenler ilçesindeki fabrikada düzenlenen törende konuşan Schmitz Cargobull AG Üst Yöneticisi (CEO) Andreas Schmitz, dünyanın en başarılı, en ileri teknolojilerini kullanan treyler şirketlerinden birisi olduklarını söyledi.

Geçen yıl dünya genelinde 58 bin adet üretim gerçekleştirdiklerini, 2 milyar avro ciroya ulaştıklarını belirten Schmitz, 6 bin personelin doğrudan kendileri için çalıştığını anlattı.

Başarının en büyük nedenlerinden bir tanesinin çok çalışma, alçak gönüllülük ve yolların birbirine benzemesi olduğunu dile getiren Schmitz, şöyle konuştu:

"Bizi taşıyan bu yollar aynı zamanda geleceğe de taşıyor. Köklerimizde güvenilirlik ve inovasyon var. Güvenilirlik derken sadece ürünlerimizden bahsetmiyorum, çalışanlarımızın, satış elemanlarımızın, bizim için çalışan herkesin güvenirliliğinden bahsediyorum. Sizler için son 125 yıldır her zaman bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ben inovasyonun, kendi kendini çok net bir şekilde gösteren bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz sizler için gelecekte de en iyi, en akıllı treyler ürünlerini üretmeye devam edeceğiz. 125. yıl dönümümüzü kutlamamız, Türkiye'deki ilk tesisimizin açılışıyla çakışıyor. Burada da ihtiyacımız olan her şeyi buluyoruz. İyi insanları, iyi eğitimli insanları, tedarikçileri buluyoruz. Hepinizle birlikte çalışarak bu fili daha ileriye götürmek istiyoruz. Önemli projelere birlikte imza atmak istiyoruz."

Sakarya'ya yaptıkları yatırımın sebebinin sadece Türkiye ve Almanya'nın birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu düşünmeleri olmadığını aktaran Schmitz, "Stratejik perspektiften, doğuya, Ortadoğu'ya da açılması anlamında Türkiye'den çok daha fazla ulaşımın gittiğini görüyoruz. Türkiye'nin de bu ulaşımı ve ticareti başka yerlere açma konusunda çok önemli potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. İşte bu yüzden burada yatırım yapıyoruz. Biz en iyi ve en akıllı treylerlerimizi bugün ve gelecekte de müşterilerimiz için burada üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Yatırım kararları 15 Temmuz'dan sonra da kesintisiz devam etti"

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da köklü geçmişiyle treyler pazarının lider markası olan Schmitz Cargobull'u, Adapazarı'ndaki bu yatırım için tebrik ettiğini söyledi.

Bu yatırım için ajans olarak Schmitz Cargobull ile çok yoğun ve yakın çalışmalar yürüttüklerini belirten Ermut, "Çalışmaların karşılığını almaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırım kararlarını 15 Temmuz'dan sonra da kesintisiz devam ettiren Schmitz Cargobull, bu proje ile Türkiye'nin Avrupalı şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu." dedi.

"Politik gerginlikler geçici fakat Türkiye'nin sunduğu fırsatlar kalıcı. Rasyonel aktörler olarak yatırımcıların bunun farkında ve bunun için Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edecekler" diye her zaman söylediklerini aktaran Ermut, "Biz ülkemize davet ettiğimiz herkese Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'gelin, birlikte kazanalım' çağrısı yapıyoruz çünkü Türkiye ve çevre ülkeler olarak birlikte çalışmaya ve kazanmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öngörülebilir bir yatırım ortamı sunmak için yıllarca çaba harcadığını ifade eden Ermut, bu konuda birçok kanun çıkartıldığını ve çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin, reformlarla ve teşviklerle öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ortam sunmanın yanı sıra yatırımcılara geçici süreçlerden bağımsız, bunlardan etkilenmeyen bir değerler seti dahilinde önemli avantajlar sağladığından bahseden Ermut, şöyle devam etti:

"Bu avantajların en başında, ülkemizin Doğu'nun ve Batı'nın ortasında dinamik büyüyen bir G20 ülkesi olması. Geniş iç pazarı, bölge ülkeleriyle kolay ulaşım sağlayan stratejik konumu ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olması. Yaş ortalaması 30 olan genç ve dinamik nüfusu, eğitimli iş gücü, artan istihdam oranı, yüksek satın alma gücüne sahip orta sınıfı ile Türkiye aynı zamanda en hızlı büyüyen OECD ülkesi. Tüm bu çalışmaların sonucunda 2003-2016 yılları arasında ortalama yüzde 5,6 büyüme oranı ile 2016 yılının sonunda satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisi olan ülkemiz, 2017 yılında da büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğin yüzde 5,2 büyüme oranı ile dünyadaki birçok gelişmekte olan ülkeden kendini pozitif olarak farklılaştırdı."

- "14 yılda 200 milyar dolar yabancı yatırım çektik"

Dünya ticaretinin yarıdan fazlasının Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesinde gerçekleştiğini ifade eden Ermut, şöyle konuştu:

"Birçok global şirketin Türkiye'yi bölgesel merkez olarak seçmesinin bir sebebi de bu zaten. Tüm bu çalışmaların, reformların ve avantajların sonunda Türkiye, 2002 yılına kadar sadece 15 milyar dolar yatırım çekmiş bir ülkeyken, 2003'ten bu yana 14 yıllık süreçte 200 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım çekti. 2002'de yabancı sermayeli şirket sayısı 5 bin 600 iken, bugün 2017 yılı itibariyle neredeyse 55 bin yabancı sermayeli şirket Türkiye'de kurulmuş durumda. 2016 yılında gelen 12,3 milyar dolar doğrudan yatırımın yüzde 57'sinin yılın ikinci yarısında yani 15 Temmuz'dan sonra geldiğini görüyoruz. Burada Schmitz Cargobull'a teşekkür etmem lazım. Onlar yatırım kararı verdikten sonra 15 Temmuz süreci gerçekleşti. Fakat ona rağmen bir gram geciktirme ve vazgeçme olmadan yatırımlarına devam ettiler. Bugün burada açılışı beraber yapıyoruz."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de Türkiye'nin son yıllarda birçok engellemelere ve çevresindeki ateş çemberine rağmen hızla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye'nin iç ve dış pazar hacmi de artıyor. Sadece kendi iç pazarımızla değil bölge ülkelerine açılan bir kapı olarak da yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelmemizden dolayı son derece memnunuz. Türkiye, Ortadoğu, Karadeniz ve Avrupa arasında bir enerji ve ticaret koridoru oluşturması açısından stratejik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da 8 bin 800 metrekaresi kapalı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde kurulan Schmitz Cargobull fabrikası, Türkiye’deki üretim hacmini 8 yıl içerisinde 3 bin adedin üzerine çıkarmayı planlıyor.

Toplamda 90 milyon avro yatırım yapacak olan firma, kurulan fabrikada üretilecek perdeli, açık kasa, frigorifik ve damper ürün gruplarıyla orta vadede Türkiye’deki pazar payını yüzde 30 oranına taşımayı hedefliyor.