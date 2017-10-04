Tokat'taki silahlı saldırı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 4 çocuk annesi kadını silahla öldüren zanlı yakalandı.



Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gitmek için servisten indiği sırada kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Arzu Dikal'ın (42) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayeti, daha önce olayla ilgili ifadesine başvurulan 4 çocuk annesi Dikel'in komşusu Bedrettin A'nın (53) gerçekleştirdiğini belirledi. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan zanlının, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Sağlık kontrolü için geniş güvenlik önlemleri altında devlet hastanesine getirilen ve gazetecilerin "cinayeti neden işlediniz" sorusuna cevap vermeyen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Tekstil fabrikasında çalışan Arzu Dikal, önceki akşam Yavuz Selim Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda servisten indikten bir süre sonra kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tabanca ile açılan ateş sonucu vurulmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.