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Aydın'da sezonun ilk kestanesi 40 liradan satıldı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 18:40

AYDIN (AA) - Aydın'da sezonun ilk kestanesinin kilogramı, Aydın Ticaret Borsası tarafından 40 liraya satın alındı.

Türkiye'deki kestane üretiminde önemli merkezlerden biri olan Aydın'da, hasat döneminin başlaması nedeniyle Ticaret Borsasında tören düzenlendi.

Törende konuşan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın'ın kestane üretiminde ilk sırada yer aldığını, Türkiye genelindeki toplam 63 bin 750 tonluk kestane üretiminin yaklaşık 25 bin tonunun Aydın'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Erdel, yeni sezonun verimli ve kazançlı geçmesini de diledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Aydın Çelik ise kentte yaklaşık 65 bin dekar alanda kestane üretiminin yapıldığını, şu ana kadar herhangi bir hastalık ve olumsuz durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Davut Bayrak ve Özkan Sütçü'nün yetiştirdiği kestanelerin kilogramı 40 liradan satın alındı.

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