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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 1. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde sabit ağırlıklı paletsiz kategorisinde kadınlar ve erkeklerde dünya rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi iş birliğinde Kaş açıklarında gerçekleştirilen şampiyonada sporcular belirledikleri hedefe ulaşmak için mücadele etti.

Kadınlarda 65 metreye dalan Ukraynalı sporcu Natalia Zharkova, Çekya'dan Alena Konecna'ya ait 60 metrelik rekoru geçerek yeni dünya rekortmeni oldu. 63 metre dalan İtalyan Alessia Zecchini ikinci, 58 metreyle Hırvat Mirela Kardasevic ise üçüncü oldu.

Erkeklerde 83 metreye dalan Hırvat sporcu Goran Colak, Çekya'dan Michal Risian'a ait 78 metrelik rekoru geçerek yeni dünya rekortmeni oldu. 71 metreyle İtalyan Homar Leuci ikinciliği, 70 metreyle de Fransız Thomas Bouchard üçünclüğü elde etti.

Avrupa Şampiyonası mücadelelerinin ardından düzenlenen CMAS Uluslararası Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmaları'nda ise kadınlarda 32 metre dalan Hong Kong'dan Suzanne Lim birinci, 23 metreyle Meltem Funda Teker ikinci, 22 metreyle Didem Kara üçüncü oldu.

Erkeklerde 56 metreye inen Mehmet Arıkök birinciliği, 51 metre dalan Ekvadorlu Alfredo Rosado ikinciliği, 43 metreyle de Rüstem Derin üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Şampiyona 7 Ekim'de sona erecek.