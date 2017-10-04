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Antalya'da kadının polislerce darbedildiği iddiası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 18:54

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kadını sokak ortasında darbettikleri iddiasıyla 2 polis görevden uzaklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alanya'da bir kadının, 2 polis memurunca sokak ortasında darbedildiği ve kötü muamaleye maruz kaldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kadını darbederek, kötü muamelede bulundukları öne sürülen 2 polis memurunun açığa alındığı kaydedilen açıklamada, zanlılar haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet teşkilatı olarak gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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