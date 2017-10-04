AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger Mardin'de

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MARDİN (AA) - Mardin'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile beraberindeki AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdi.

Mardin'de dünden bu yana incelemelerini sürdüren Berger ile beraberindeki AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Berger ve beraberindeki heyet, daha sonra Kızıltepe ilçesine geçti. AB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğünce finanse edilen Mardin Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Berger, tesisin daha büyük projenin bir parçası olduğunu söyledi.

Toplam 60 milyon avroluk projenin 25 milyonunu Atık Su Arıtma Tesisi'nin oluşturulduğunu belirten Berger, tesisin yıl sonunda bitirilip işletmeye alınmasının beklendiğini kaydetti.

Kentin büyük bir kısmıyla komşu ilçe ve köylerine hizmet verileceğini ifade eden Berger, şöyle konuştu:

"Bu proje en yüksek standartlarda ve teknik özellikler sahip. Aynı zamanda AB kriterlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede çevre daha temiz bir hale gelecek. Bu tesis, Türkiye'nin çevre ulusal planları çerçevesinde Türk hükümetiyle yapılan büyük çaplı çalışmanın bir parçası. Bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel makamlarla çok yakın iş birliği çerçevesinde çalışıyoruz. AB ve Türkiye arasındaki iş birliği hem bu konularda çok güçlüdür hem de diğer alanlarda bir çok proje gerçekleştirilmektedir."







