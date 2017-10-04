ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

04 Ekim 2017 Çarşamba, 19:08

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Suruç Ovası'nda sulamanın durdurulması kararı
YEREL

SURUÇ OVASI'NDA SULAMANIN DURDURULMASI KARARI