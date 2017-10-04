Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TOKAT (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir sağlık marketi düzenlemesi yapılacak. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarının oluşturacağı yapı ile ihale ile alacağı ürünlere taşrada hastanelerimiz ihale zorlukları ile boğuşmadan market sistemiyle ulaşabilecekler." dedi.

Bakan Demircan, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, Türkiye'nin kullanılan sağlık malzemelerini büyük oranda ithal eden bir ülke olduğunu, bunun azaltılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlıktaki tedarik sisteminin yeni bir modelle yapılmasını öngördüklerini dile getiren Demircan, "870 hastanede, 870 yerde alım yapan değil, bir sağlık marketi düzenlemesi yapılacak. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarının oluşturacağı yapı ile ihale ile alacağı ürünlere taşrada hastanelerimiz ihale zorlukları ile boğuşmadan market sistemiyle ulaşabilecekler. Hem uygun fiyata hem kaliteli ürüne ulaşmada güzel bir döneme girilecek." diye konuştu.

Sağlıktaki memnuniyet düzeyini de önemsediklerini belirten Demircan, memnuniyetin yüzde 70-75’lere çıktığını, daha da yukarıya taşımak için gayret göstereceklerini ifade etti.

Bakan Demircan, daha sonra kentteki bir otelde Vali Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır ve Zeyid Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Tokat İl Yatırım Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Demircan, Tokat Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti.



