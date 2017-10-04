FETÖ/PDY'nin "Batı Karadeniz emniyet" yapılanması davası

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ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 68'i tutuklu 73 sanık ve avukatları katıldı.





Tutuklu sanıklardan Ender Alemdar, savunmasında, KHK ile meslekten ihraç edildiğini belirterek, "Ben 15 Temmuz gecesi çağrı üzerine Çocuk Şube Müdürlüğünün önüne geldim. Burada silahımla çevre nöbeti tutmaya başladım. Daha sonra bana Ankara'ya göreve gideceğim teblig edildi. Tam teçhizatlı olarak iki ayrı ekiple Ankara'ya yola çıktık." dedi.

Ankara'ya vardıklarında uçaklar tarafından bomba atıldığını gördüklerini anlatan Alemdar, şöyle konuştu:

"Bu sırada biraz tedirgin olduk ama bir süre sonra tedirginlik gitti. Ankara'ya vardığımızda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirildik. Burada bize Genelkurmay Başkanlığına gitmemiz söylendi. Biz gittiğimizde özel harekat polisleri binaya girerek bir kısım rütbeli personeli etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı. Ben de gözaltına alma işlemleri sırasında yardımcı olmuştum. Daha sonra sabaha kadar çevre önlemi almak amacıyla nöbet tuttuk. Sonra bize bombalanan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önüne gitmemiz söylendi, buraya geçtik. Burada da çevre nöbeti tutmaya başladık. O sıra Zonguldak'tan bizimle beraber gelen görevli amirim, açığa alındığımı söyledi. Ben de bunun üzerine Zonguldak'a dönerek silahımı ve kimliğimi teslim ettim. O zamana kadar darbe girişimini kimin yaptığını bilmiyordum. Benim örgütle ilişkilendirilmeme anlam veremiyorum. Açığa alınmam ile Ankara'da görevlendirmemde çelişkiler var. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık Şinasi Demir ise yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Örgütle benim hiç bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer 7 tutuklu sanık da daha önce verdikleri ifadeleri kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.



- İddianameden



Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede, 68'i tutuklu 73 sanık hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.