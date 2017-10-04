Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 asker daha gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 muvazzaf asker daha yakalandı. Mahrem imamların da aralarında yer aldığı öne sürülen gözaltındaki asker sayısı 10'a yükseldi.
Giresun, Ankara, Sakarya, Şırnak, Gaziantep, Karaman, Kırklareli ve Bursa'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 asker gözaltına alınmıştı.