Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ocak-eylül döneminde üretim ve satışı geçen yılın aynı dönemine oranla artırdı.

KARDEMİR açıklamasında, bu yılın ocak-eylül sıvı ham demir üretiminin 1 milyon 446 bin tondan, 1 milyon 649 bin tona, sıvı çelik üretiminin ise 1 milyon 615 bin tondan 1 milyon 809 bin tona çıktığı belirtildi.

Yılın ilk 9 aylık döneminde nihai ürünlerde de önemli oranlarda artış kaydedildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontinü haddehanede nervürlü inşaat çeliği üretimi yüzde 10,4’lük artışla 435 bin tondan 480 bin tona çıkarken, ray profil haddehanesinde ray, profil, köşebent, ve maden direği toplam üretimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk artışla 273 bin tondan 301 bin tona ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl deneme üretimlerine başlanılan çubuk kangal haddehanesinde ise bu yılın ilk 9 aylık döneminde 179 bin ton çubuk ve kangal üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlarla, şirketimizin yılın ilk 9 ayındaki net hadde mamulü üretimi yüzde 31,4 oranındaki artışla 730 bin tondan 959 bin tona yükselmiştir."

Şirketin artan üretim doğrultusunda satışta da önemli oranda artış kaydettiği ifade edilen açıklamada, "Yılın ilk 9 aylık döneminde esas ürün satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artış göstererek 1 milyon 439 bin tondan 1 milyon 745 bin tona ulaşmıştır. Ocak-eylül döneminde yakalanan performansın yılın kalan son çeyreğinde de sürdürülerek, 2017 yılının planlandığı şekilde 2 milyon 450 bin ton sıvı çelik üretimi ile kapatılması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.