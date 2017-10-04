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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 19:53

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, örgüt içerisinde katalog evliliği yapılmasını sağlayan kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Gaziantep'te öğretmenlik yaparken meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan Sümeyya Mazı ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti Mazı'ya kendisine ait cep telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yükleyip yüklemediğini sordu. Mazı, cep telefonuna ByLock programını yüklemediğini belirtti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, Mazı'ya ait cep telefonunda yer alan ByLock programındaki "Hocam Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 1992-1993 doğumlu kızlarımızdan fotoğraflı önerebileceğiniz birisi var mı? acil" ve "Hocam izdivaç düşünen kızlarımızın fotoğrafları getirebilir misiniz?" yazışmasını sordu.

Mazı, yazışmaların kendisine ait olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Mazı'ya "terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt içi evlilikler yapılarak örgüte adam kazandırmak" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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