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Marmaris Kalesi'nde sema gösterisi

04 Ekim 2017 Çarşamba, 20:19
Marmaris Kalesi'nde sema gösterisi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Mevlana Yolu" projesi kapsamında semazenler Kanuni Sultan Süleyman'ın kalesinde sema gösterisi yaptı, mevlevi mukabelesi icra edildi.

Tarihi Marmaris Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES programı kapsamında oluşturulan "Mevlana Yolu" projesi çerçevesinde sema gösterisi sunuldu, mevlevi mukabelesi okundu.

Araştırmacı Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, sema gösterisinden sonra yaptığı konuşmada, Mevlana'nın mesnevisine "dinle" diye başladığını, günümüzde ise toplumların dinlemeyi pek beceremediklerini öne sürdü.

İnsanların dinlemeyi başarabilseydi bugünkü sorunların büyük bölümünün çözüleceğini dile getiren Çıtlak, şöyle konuştu:

"İnsanın maddi sahasına çok yatırım yaptık ama manevi sahasındaki gelişimini unuttuk. Şebi Arus gibi kendi ölümünü edebi doğum haline getirmiş, bunu da çok güzel fikir olarak herkese kabul ettirmiş Hazreti Mevlana. Ölüme, hayata getirdiği çözümü gören yüzlerce kişi Müslüman olmuş. Tarih şuuru ve vefa duygusunu kendimize ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Mevlana'yı en güzel şekilde tanıyıp tanıtarak gelecek nesillere aktaralım."

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Çıtlak'a çiçek takdim etti.

Etkinliği, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Emniyet Müdürü Metin Ercan, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, okul müdürleri, turizmciler ve turistler izledi.

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