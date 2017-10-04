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Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

04 Ekim 2017 Çarşamba, 20:33

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir markete giren 3 kişi, para bozdurma bahanesiyle kasadaki bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir markete giren biri kadın üç kişi, alışveriş yaptı. Daha sonra kasaya gelen şüpheliler, para bozdurma bahanesiyle market görevlisini oyalamaya başladı.

Bir süre görevliyle konuşan şüphelilerden kadın olan, el çabukluğu ile kasadaki bin lirayı aldı. Şüpheliler daha sonra marketten ayrıldı.

Kasadan paranın çalındığını anlayan market görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek arama çalışması başlattı.

Hırsızlık anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, biri bayan üç kişinin kasaya yaklaştığı, bayan olanın kasiyere bozması için para verdiği, kasiyerin bozmaya çalıştığı paralara müdahele eden bayanın el çabukluğu ile bir miktar parayı cüzdanının arkasına sakladığı ve daha sonra marketten ayrıldıkları görünüyor.

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