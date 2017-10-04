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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

04 Ekim 2017 Çarşamba, 20:34

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanıklar avukatlarıyla hazır bulundu. Şehir dışındaki cezaevinde bulunan bir sanık da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Örgütün adliye çalışanlarından sorumlu olduğu iddia edilen Ömer Konar ile ilgili tanıkların beyanları dinlendi. Tanıklar, Konar'ın "Faruk" takma adını kullandığını belirtti.

Zanlı ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Dosyaya giren belgelerin okunmasının ardından sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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