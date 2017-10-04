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Canik Belediyespor sezonu açtı

04 Ekim 2017 Çarşamba, 20:51

SAMSUN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Canik Belediyespor, 2017-2018 sezonunun açılışını yaptı.

Samsun Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde Canik Belediyesporlu basketbolcular tek tek parkeye çağrılarak, taraftarları selamladı.

Törende konuşan kulüp başkanı Ercan Albayrak, 11 branşta faaliyet gösterdiklerini, kulüp bünyesinde yaklaşık 3 bin sporcu bulunduğunu söyledi.

Samsun'un Süper Lig'de bulunan tek takımının Canik Belediyespor olduğuna işaret eden Albayrak, ligde hedeflerinin bu yıl ilk 8 olduğunu dile getirdi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise uluslararası arenada yer almak için sporun içinde bulunmanın gerekliliğine dikkati çekerek, "Biz de Canik Belediyespor'u kurduk. Hem ilçemizin hem de kentimizin adını uluslararası arenada kulübümüzle duyuruyoruz. 6 sezondur takımımız Kadınlar Basketbol Ligi'nde bizi en güzel şekilde temsil ediyor. Umarım bu sezon başarıların geleceği bir sezon yaşarlar." ifadelerini kullandı.


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