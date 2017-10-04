Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOACELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit içesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 8 kişi ile satışını yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, 6 zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 29 adet uyuşturucu hap, 21,13 grm esrar, 235,1 gram sentetik uyuşturucu madde ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.