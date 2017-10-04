Kastamonu'da "Engelsiz şenlik" başladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu ve Atatürk üniversitelerince "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında düzenlenen şenlik başladı.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinlikte öğrenciler, hazırlanan oyun parklarında gözlerini kapatarak çeşitli aktiviteler yaptı. Tekerlekli sandalyelere oturan bazı öğrenciler de şenlik alanında dolaştı.

Üniversitenin Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Yardımcısı Mehmet Üneş, AA muhabiririne yaptığı açıklamada, dezavantajlı gruplardan olan görme ve işitme engelli gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücü piyasasına katılma oranını artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında "Engelleri Aşalım Projesi"ni hazırladıklarını kaydetti.

Proje çerçevesinde hem Erzurum'da hem de Kastamonu'da "Engelsiz Şenlik" düzenlediklerini ifade eden Üneş, "Amacımız engelsiz kişilerin engellilerle empati yapabilmesi. Burada üniversite öğrencilerine ulaşarak, onların sokakta, okulda ve kampüste gördüğü engellilerle empati kurmasını istiyoruz." dedi.

Şenliğe yoğun katılım olduğunu dile getiren Mehmet Üneş, "Gençler şenliğimize yoğun katılım sağlayarak, aktivitelerde bulunuyorlar. Farkındalıkları oldukça yüksek. Bu şenlik, farkındalıklarını daha da artıracaktır." diye konuştu.

Şenliğin cuma gününe kadar süreceğini belirten Üneş, "Şenlik alanına oyun parkları kuruldu. Şenlik süresince öğrenci arkadaşlar göz bantları ile gözlerini kapatıp, oyunlar oynayacaklar." ifadelerini kullandı.