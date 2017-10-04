Adana'da iş kazası: 1 ölü

ADANA (AA) - Adana'da, üzerine mermer parçası devrilen iş yeri sahibi mermer ustası Adnan Yıldırım hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde mermer atölyesi bulunan Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, iş yerine komşu marangoz H.D'yi aradı.
Kontrol için iş yerine gelen H.D, Yıldırım'ı, dükkanın önündeki mermer parçalarının altında hareketsiz buldu.
Çevredekilerin yardımıyla üzerindeki mermer parçaları kaldırılan Yıldırım için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Özel bir hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.