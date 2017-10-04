Kars'ta cuntacılıkla suçlanan askerler hakim karşısında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları öne sürülen, dönemin 9. Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde çalışan 5'i tutuklu 15 askeri personelin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına, darbe girişimi sırasında Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı 3. Komando Bölüğünde görevli olan tutuklu sanıklar astsubay Yasin Yassıdaş, uzman çavuş Serkan Diler, uzman onbaşılar Zekai Tunç ve Ali Parlar ile sözleşmeli er Özhan Apo'nun yanı sıra tutuksuz yargılanan bir uzman onbaşı ile 9 sözleşmeli er katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdü. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesi ve beraatini istedi.

Sanıklar uzman çavuş Serkan Diler, uzman onbaşılar Zekai Tunç ve Ali Parlar ile sözleşmeli er Özhan Apo'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, astsubay Yasin Yassıdaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Böylece davada yargılanan tutuklu sayısı bire düştü.

Mahkeme heyeti, Hazal Tanrıverdi'nin de hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Duruşma, 26 Kasım'a ertelendi.