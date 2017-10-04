Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar (3)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada bazı sanıklar "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma " suçlarından da cezaya çarptırıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada, sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından heyet kararını açıkladı.

Helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" suçundan yargılanan dönemin Deniz Hava Komutanı eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya 15 yıl hapis cezası verildi.

Aynı suçtan yargılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri eski Albay Ali Yazıcı ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı anlaşılmakla Türk Ceza Kanunu'nun 39/2-c maddesi uyarınca yardımın niteliği ve derecesi göz önünde bulundurularak" indirim yapılmak suretiyle Yazıcı'nın cezası 18 yıla düşürüldü. Sanık Yazıcı hakkında Genelkurmay Çatı Davası ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet dahil çeşitli cezalar talep ediliyor.

Sanıklar Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu'ya "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3'er yıl, Ali Aktürk, Davut Uçum, Haldun Gülmez, Abdulhamit Gülerden, Ali Sarıbey, Bahadır Sagun, Ekrem Benli, Enes Yılmaz, Ergün Şahin, Erkan Çıtak, Gökhan Güçlü, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hasan Aslanbay, İlyas Yaşar, İsmail Yiğit, Mehmet Cantaz, Mehmet Demir, Mehmet Öztürk, Muammer Gözübüyük, Muhammet Burak İpek, Murat Dağlı, Murat Köse, Mustafa Serdar Özay, Ömer Faruk Göçmen, Selman Çankaya, Serkan Elçi, Şükrü Seymen, Taner Berber, Yakup Özcan, Zekeriya Kuzu ve Zeki Göçmen'e "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6'şar yıl hapis cezası verildi. Aynı sanıklar hakkında "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 18'er yıl hapis cezasına hükmedildi.

Abdulhamit Gülerden, Ali Sarıbey, Bahadır Sagun, Ekrem Benli, Enes Yılmaz, Ergün Şahin, Erkan Çıtak, Gökhan Güçlü, İlyas Yaşar, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Mehmet Öztürk, Muammer Gözübüyük, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Mustafa Serdar Özay, Ömer Faruk Göçmen, Serkan Elçi, Şükrü Seymen, Taner Berber, Yakup Özcan ve Zekeriya Kuzu'ya "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 18'er ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Sanıklar Yücel Ekizoğlu ve Haydar Murat Özden "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5'er yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kuzu'ya ayrıca müşteki koruma polisleri Mustafa Üstündağ, Metin Yılmaz ve Hamza Eroğlu'na karşı üzerine atılı 3 ayrı "nitelikli yağma" suçunu işlediği için de 54 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Sanık Şükrü Seymen'e helikoptere ateş açarak sanıklar Ali Aktürk, Davut Uçum ve Haldun Gülmez'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kasıt unsuru olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi.

- Sanıklar ve verilen kararlar şöyle:

1- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen: Firari durumda olduğu için dosyası ayrıldı.

2- Suikast girişimini planlayan ve timi yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

3- Özel Kuvvetler ekibinin başındaki eski Binbaşı Şükrü Seymen: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "cumhurbaşkanına hakaret"ten 3 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

4- Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin başındaki eski Binbaşı Taner Berber: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

5- FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "cumhurbaşkanına hakaret"ten 3 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl, 3 ayrı "nitelikli yağma"dan 54 yıl hapis cezası.

6- Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı: "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" suçundan 18 yıl hapis cezası.

7- Darbe girişiminde kanlı saldırıların emrini veren eski Yarbay Özcan Karacan: Dosyası ayrıldı.

8- "Hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelen eski Astsubay Gökhan Güçlü: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

9- Ali Aktürk: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

10- Davut Uçum: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

11- Haldun Gülmez: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

12- Zeki Göçmen: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

13- Murat Dağlı: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

14- İsmail Yiğit: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

15- Muhammet Burak İpek: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

16- Yakup Özcan: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

17- Ergün Şahin: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

18- Hasan Aslanbay: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

19- Serkan Elçi: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

20- Mehmet Cantaz: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

21- Ekrem Benli: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

22- Selman Çankaya: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

23- Mustafa Serdar Özay: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

24- Ömer Faruk Göçmen: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

25- Abdulhamit Gülerden: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

26- Erkan Çıtak: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

27- İlyas Yaşar: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay ve "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

28- Muammer Gözübüyük: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

29- Mehmet Demir: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

30- Ali Sarıbey: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

31- Mehmet Öztürk: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

32- Enes Yılmaz: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay ve "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

33- Murat Köse: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

34- Bahadır Sagun: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

35- Özay Cödel: "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

36- Ünsal Coşkun: "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

37- Osman Kılıç: "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

38- Yücel Ekizoğlu: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından 4 kez müebbet, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası.

39- Haydar Murat Özden: "Anayasayı i̇hlal" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından 3 kez müebbet, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası.

40- Aydın Özsıcak: "Anayasayı i̇hlal" suçundan müebbet hapis cezası.

41- Murat Gösterit: "Anayasayı i̇hlal" suçundan müebbet hapis cezası.

42- Ahmet Koçan: "Anayasayı i̇hlal" suçundan müebbet hapis cezası.

43- Cenkbahadır Avcı: "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası.

44- Tezcan Kızılelma: "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezası.

45- Ramazan Elmas: Dosyası ayrıldı.

46- Burkay Karatepe: Firari olduğu için dosyası ayrıldı.

47- Hüseyin Yılmaz: Beraat etti.

(Bitti)