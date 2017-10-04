GÜNCELLEME - Kastamonu'daki cinayet

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, sığınmaevinde kalan eşini tabancayla öldüren koca ile babası tutuklandı.

Kastamonu'da sığınmaevinde yaşayan Naime K'yi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Engin K. (36) ile babası Mehmet K. ile olay sırasında zanlıya ateş eden maktulün kardeşi Emin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Bu sırada polis adliye önünde güvenlik önlemi aldı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Engin K. (36) ve babası Mehmet K. tutuklandı, Naime K'nin kardeşi Emin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Kastamonu'da 6 aydır kadın sığınmaevinde kalan Naime K. (36), dün ailesiyle görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gitmişti. Naime K'ye dönüşte kadın sığınmaevine ait araca bineceği sırada eşi Engin K. (36) tabancayla ateş etmişti. Bu esnada Naime K'nin yanında bulunan kardeşi Emin K. de tabancayla Engin K'ye ateş etmişti.

Ağır yaralanan Naime K. kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, olayın ardından Emin K, maktulün kayınpederi Mehmet K. ile Engin K. gözaltına alınmıştı.

Engin K'nin silahından çıkan kurşunların ayağına isabet ettiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yapan Dürdane Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.