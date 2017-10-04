Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 13 ayrı davada 6'sı tutuklu 15 sanık hakim karşısına çıktı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara, tutuklu sanıklar İ.A, S.Ç, Cumali Demir, Ali Varol, Esat Koçyiğit ve Ahmet Kaytan, tutuksuz sanıklar Mustafa Özen, Muharrem Keskin, Ergün Aydoğdu, Alparslan Duman, Ramazan Çağlar, Firdevs Uğur, Beytullah Uğur, Abdülkadir Uğur ve Sezgin Pile ile avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmedi, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İ.A'yı 1 yıl 10 ay 15 gün, S.Ç'yi 3 yıl 9 ay, Ali Varol'u 9 yıl ve Muharrem Keskin'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan İ.A. ve S.Ç. daha sonra tahliye edildi.

Mahkeme heyeti ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklardan Mustafa Özen ve Ergün Aydoğdu'nun beratine, Alparslan Duman'ın ise tutuklanmasını kararlaştırdı.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.