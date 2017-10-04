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GÜNCELLEME - Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

04 Ekim 2017 Çarşamba, 23:08

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Harun G. (41) ile annesi Gülfidan G. (72) arasında, annenin "iş bul, çalış" demesi üzerine tartışma çıktı.

Harun G, tartışma sırasında annesini 40 yerinden bıçakladı.

Harun G. daha sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülfidan G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



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